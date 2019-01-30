169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона

Новости Беларуси. В доме 51-летнего жителя деревни Якшицы участковые обнаружили мини-цех по производству самогона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В доме 51-летнего жителя деревни Якшицы участковые обнаружили мини-цех по производству самогона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Было изъято 169 литров браги, 4,5 литра готовой продукции и два самогонных аппарата.
А вот у жителя деревни Крапивно участковым выявлено 38 литров браги, 9 – готовой продукции и самогонный аппарат.
Не отстает от самогонщиков и неработающая жительница деревни Березовка. У нее также изъяли аппарат и 65 литров браги.
За производство самогона полагается штраф в размере до 5 базовых величин с конфискацией напитков, полуфабрикатов и аппаратов.