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169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона

30 января 2019 18:17
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Новости Беларуси. В доме 51-летнего жителя деревни Якшицы участковые обнаружили мини-цех по производству самогона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона-1

Было изъято 169 литров браги, 4,5 литра готовой продукции и два самогонных аппарата.

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона-4

А вот у жителя деревни Крапивно участковым выявлено 38 литров браги, 9 – готовой продукции и самогонный аппарат.

Не отстает от самогонщиков и неработающая жительница деревни Березовка. У нее также изъяли аппарат и 65 литров браги.

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона-7

За производство самогона полагается штраф в размере до 5 базовых величин с конфискацией напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона-10

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона-12

# Самогон # происшествия # Фотофакт

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