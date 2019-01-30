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В Гродно учеников гимназии и учителей эвакуировали из-за сообщения о минировании

30 января 2019 12:12
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Новости Беларуси. Учеников гимназии в Гродно эвакуировали из-за сообщения о минировании.

По информации УВД Гродненского облисполкома, ученик одного из учебных заведений города через соцсети распространил информацию о минировании им учебного заведения.

Тридцатого января была проведена эвакуация учащихся и педагогического коллектива. На месте работают следственно-оперативная группа УВД Гродненского облисполкома, Октябрьского РОВД, гродненского комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехническая группа в/ч 5522.

Взрывные устройств не были обнаружены. Вопрос о реальной угрозе жизни и здоровью людей не стоит.

В отношении 16-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

На минувшей неделе не сумевший попасть в гости нетрезвый гродненец «заминировал» квартиру соседей (читать далее).

# Лжеминирование

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