В Гродно учеников гимназии и учителей эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Беларуси. Учеников гимназии в Гродно эвакуировали из-за сообщения о минировании.
По информации УВД Гродненского облисполкома, ученик одного из учебных заведений города через соцсети распространил информацию о минировании им учебного заведения.
Тридцатого января была проведена эвакуация учащихся и педагогического коллектива. На месте работают следственно-оперативная группа УВД Гродненского облисполкома, Октябрьского РОВД, гродненского комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехническая группа в/ч 5522.
Взрывные устройств не были обнаружены. Вопрос о реальной угрозе жизни и здоровью людей не стоит.
В отношении 16-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.
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