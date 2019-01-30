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В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

30 января 2019 18:27
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Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь-1

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша одноэтажного деревянного дома уже рухнула. Внутри постройки были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 36-летней дочери. Предварительно известно, что оба злоупотребляли спиртными напитками.

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь-4

Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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