В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша одноэтажного деревянного дома уже рухнула. Внутри постройки были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 36-летней дочери. Предварительно известно, что оба злоупотребляли спиртными напитками.