В Гомеле из-за отравления грибами умер пенсионер

Новости Беларуси. В Гомеле 78-летний пенсионер умер из-за отравления грибами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на врача-гигиениста Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Инну Бордадын, мужчина был доставлен в больницу с подозрением на отравление. За день до инцидента пострадавший употреблял жареные грибы – поддубники, зонтики и сыроежки. Они были собраны в Речицком районе.

Мужчина скончался в больнице через две недели после отравления. Точную причину смерти выяснят патологоанатомы.

По словам Инны Бордадын, в области с начала нынешнего года было зафиксировано семь случаев отравления грибами. Врач отметила, что при сборе грибов следует быть осторожными и срезать лишь те грибы, которые не являются подозрительными. Готовить дары леса следует по строгой технологии.