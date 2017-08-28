Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков: с жертвами он знакомился в соцсетях

Новости Беларуси. Витебской области задержан мужчина, подозреваемый в педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Его жертвами были мальчики 14-15 лет.
С ними он знакомился в соцсетях под вымышленным именем. Затем дело доходило до встречи. В аккаунте подозреваемого правоохранители нашли десятки видео- и фото-файлов с признаками порнографии. Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый заключен под стражу.