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Белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза

25 августа 2017 14:51
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Новости Беларуси. Международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза перекрыли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза-1

Четыре автомобиля, в которых находились 11 граждан Афганистана, были задержаны вблизи границы. Через Беларусь мигранты рассчитывали выехать в Литву и далее – в страны Западной Европы.

Среди задержанных оказались и организаторы незаконной перевозки – трое белорусов и двое граждан Таджикистана.

Белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза-4

Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В настоящее время задержанные лица доставлены в сморгонскую пограничную группу для проведения разбирательства. В отношении организаторов и пособников незаконного канала органами дознания оперативного подразделения пограничной службы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Организация и незаконная миграция, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза-6

Если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 7 лет лишения свободы.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Юрий Демченко

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