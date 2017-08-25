Белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза

Новости Беларуси. Международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза перекрыли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре автомобиля, в которых находились 11 граждан Афганистана, были задержаны вблизи границы. Через Беларусь мигранты рассчитывали выехать в Литву и далее – в страны Западной Европы.

Среди задержанных оказались и организаторы незаконной перевозки – трое белорусов и двое граждан Таджикистана.

Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В настоящее время задержанные лица доставлены в сморгонскую пограничную группу для проведения разбирательства. В отношении организаторов и пособников незаконного канала органами дознания оперативного подразделения пограничной службы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Организация и незаконная миграция, совершенная группой лиц по предварительному сговору».