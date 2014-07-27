Соцсеть «Вконтакте» не работала из-за аварии, вызванной жарой. Неполадка устранена

Новости России. Пользователи социальной сети «Вконтакте» вечером 27 июля столкнулись с проблемой. Сначала на некоторых страницах исчезли все фотографии и публикации, а скорость загрузки страниц внутри сети резко снизилась.

Спустя некоторое время сайт и вовсе перестал быть доступен.

Пресс-секретарь сайта Георгий Лобушкин на своей странице в Тwitter объяснил причину неполадки, и пообещал, что вскоре социальная сеть возобновит свою работу.

Георгий Лобушкин, пресс-секретарь социальной сети:

Сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров ВКонтакте в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой. Ей-богу, падение ВКонтакте хуже, чем отключение горячей воды. Простите нас за доставленные неудобства!



По данным российских СМИ, температура в Санкт-Петербурге днем в воскресенье поднималась до отметки 31 градус.

Жара продолжает испытывать на прочность и белорусов.

В стране объявлен оранжевый уровень опасности. 27 июля днем столбики термометров поднялись выше 30 градусной отметки. И даже кратковременные дожди не принесли ощутимую прохладу. Впрочем, по прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится и в ближайшие дни.

28 июля воздух прогреется до 33 градусов. Будет в основном без осадков, а если в некоторых районах и пройдут дожди, то они будут кратковременными. Медики предупреждают об опасности теплового удара. В группе риска – пожилые люди и маленькие дети. Подробности вы узнаете из видео.