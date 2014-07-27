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Соцсеть «Вконтакте» не работала из-за аварии, вызванной жарой. Неполадка устранена

27 июля 2014 18:53
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Новости России. Пользователи социальной сети «Вконтакте» вечером 27 июля столкнулись с проблемой. Сначала на некоторых страницах исчезли все фотографии и публикации, а скорость загрузки страниц внутри сети резко снизилась.

Спустя некоторое время сайт и вовсе перестал быть доступен.

Пресс-секретарь сайта Георгий Лобушкин на своей странице в Тwitter объяснил причину неполадки, и пообещал, что вскоре социальная сеть возобновит свою работу.

Георгий Лобушкин, пресс-секретарь социальной сети:
Сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров ВКонтакте в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой. Ей-богу, падение ВКонтакте хуже, чем отключение горячей воды. Простите нас за доставленные неудобства!

По данным российских СМИ, температура в Санкт-Петербурге днем в воскресенье поднималась до отметки 31 градус.

Жара продолжает испытывать на прочность и белорусов.

В стране объявлен оранжевый уровень опасности. 27 июля днем столбики термометров поднялись выше 30 градусной отметки. И даже кратковременные дожди не принесли ощутимую прохладу. Впрочем, по прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится и в ближайшие дни.

28 июля воздух прогреется до 33 градусов. Будет в основном без осадков, а если в некоторых районах и пройдут дожди, то они будут кратковременными. Медики предупреждают об опасности теплового удара. В группе риска – пожилые люди и маленькие дети.  Подробности вы узнаете из видео.

ОБНОВЛЕНО: Около 21:30 по московскому времени, спустя три часа после обнаружения неполадки, сайт «ВКонтакте» вернулся к нормальному режиму работы.

 

# происшествия # Фотофакт # Авария в России # Георгий Лобушкин

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