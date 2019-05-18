В Гомеле 23-летняя девушка попала под колёса МАЗа

Новости Беларуси. В Гомеле 14 мая примерно в 12:40 девушку сбил грузовик.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 59-летний водитель за рулём грузовика МАЗ с полуприцепом МАЗ двигался по ул. Студенческая в сторону пр. Речицкий.

В определённый момент грузовик наехал на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.

На неделе в Минске произошёл наезд на девушку.