Под Оршей легковушка врезалась в дорожное ограждение: пострадал водитель

Новости Беларуси. В Оршанском районе легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение.
По информации МЧС, авария случилась вечером 19 февраля. Произошло столкновение легковушки ВАЗ 2109 с ограждающим отбойником.
Новости Беларуси. В Оршанском районе легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение.
По информации МЧС, авария случилась вечером 19 февраля. Произошло столкновение легковушки ВАЗ 2109 с ограждающим отбойником.
Фото: МЧС
В результате происшествия в автомобиле оказался заблокирован 50-летний водитель, 23-летний пассажир самостоятельно покинул транспортное средство до приезда спасателей.
Фото: МЧС
Водитель был деблокирован и передан медикам. Мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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