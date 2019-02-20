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Под Оршей легковушка врезалась в дорожное ограждение: пострадал водитель

20 февраля 2019 07:33
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Новости Беларуси. В Оршанском районе легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение.

По информации МЧС, авария случилась вечером 19 февраля. Произошло столкновение легковушки ВАЗ 2109 с ограждающим отбойником.

Под Оршей легковушка врезалась в дорожное ограждение: пострадал водитель-1

Фото: МЧС

В результате происшествия в автомобиле оказался заблокирован 50-летний водитель, 23-летний пассажир самостоятельно покинул транспортное средство до приезда спасателей.

Под Оршей легковушка врезалась в дорожное ограждение: пострадал водитель-4

Фото: МЧС

Водитель был деблокирован и передан медикам. Мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В середине февраля в Витебском районе фура съехала в кювет и перевернулась (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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