Под Оршей легковушка врезалась в дорожное ограждение: пострадал водитель

По информации МЧС, авария случилась вечером 19 февраля. Произошло столкновение легковушки ВАЗ 2109 с ограждающим отбойником.

Новости Беларуси. В Оршанском районе легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение.

В результате происшествия в автомобиле оказался заблокирован 50-летний водитель, 23-летний пассажир самостоятельно покинул транспортное средство до приезда спасателей.

Водитель был деблокирован и передан медикам. Мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.