В Глубоком 27-летний мотоциклист врезался в дерево. Водитель в реанимации

Новости Беларуси. 5 апреля около семи вечера в Глубоком мотоциклист врезался в дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 27-летний житель Глубокского района двигался на мотоцикле Honda. На улице Дзержинского транспортное средство занесло, оно съехало в кювет, а затем столкнулось с деревом.

Мотоциклист получил травмы, он был доставлен в реанимацию. Отмечается, что водитель был в мотошлеме.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года в Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов.