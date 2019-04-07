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В Глубоком 27-летний мотоциклист врезался в дерево. Водитель в реанимации

07 апреля 2019 07:10
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Новости Беларуси. 5 апреля около семи вечера в Глубоком мотоциклист врезался в дерево.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 27-летний житель Глубокского района двигался на мотоцикле Honda. На улице Дзержинского транспортное средство занесло, оно съехало в кювет, а затем столкнулось с деревом.  

Мотоциклист получил травмы, он был доставлен в реанимацию. Отмечается, что водитель был в мотошлеме.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов.  

Пострадали четыре человека – здесь подробности.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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