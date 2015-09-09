В Германии cгорел автобус, который вёз белорусских туристов из Испании в Минск

Новости Германии. В Германии в двухстах километрах от Нюрнберга на автобане сгорел автобус, который вёз белорусских туристов из Испании в Минск. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, но личные вещи и багаж повреждены огнём.

Водители заметили неладное ещё во время движения и после остановки всех пассажиров эвакуировали. Всего в салоне находилось 68 человек. Первую помощь людям оказали медики.

Сообщается, что за туристами уже отправился другой автобус. Связь с руководителем туристической группы поддерживают генеральное консульство Беларуси в Мюнхене, а также белорусское посольство в Варшаве.

По предварительной информации, ущерб в результате пожара составил сто тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.