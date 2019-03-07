В Фаниполе произошёл смертельный наезд на женщину. Водитель автомобиля скрылся

Новости Беларуси. Вечером 6 марта в Фаниполе произошёл наезд на 33-летнюю женщину.

Как сообщает МВД Беларуси, пешеход шла по проезжей части и не была обозначена фликером. В результате наезда женщина получила смертельные травмы.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако его личность была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению и задержанию подозреваемого.

Весной 2019 года в Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе.