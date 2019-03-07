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В Фаниполе произошёл смертельный наезд на женщину. Водитель автомобиля скрылся

07 марта 2019 12:11
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Новости Беларуси. Вечером 6 марта в Фаниполе произошёл наезд на 33-летнюю женщину.  

Как сообщает МВД Беларуси, пешеход шла по проезжей части и не была обозначена фликером. В результате наезда женщина получила смертельные травмы.  

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако его личность была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению и задержанию подозреваемого.  

Весной 2019 года в Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе.  

Пострадавшая была госпитализирована – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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