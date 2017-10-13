В Ельском районе в лесу нашли пенсионера, пропавшего в середине июля

Новости Беларуси. 11 октября в Ельском районе был найден 60-летний мужчина, который пропал почти три месяца назад.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, мужчина отправился в лес в середине июля и не вернулся домой. Сестра пропавшего отмечала, что такие случаи бывали и раньше, но ее брат всегда возвращался обратно.

Было возбуждено уголовное дело.

Буквально неделю назад местные жители начали рассказывать, что видели в лесу пенсионера. Правоохранители сделали вывод, что им может быть пропавший мужчина.