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В Ельском районе в лесу нашли пенсионера, пропавшего в середине июля

13 октября 2017 08:08
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Новости Беларуси. 11 октября в Ельском районе был найден 60-летний мужчина, который пропал почти три месяца назад.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, мужчина отправился в лес в середине июля и не вернулся домой. Сестра пропавшего отмечала, что такие случаи бывали и раньше, но ее брат всегда возвращался обратно.

Было возбуждено уголовное дело.

Буквально неделю назад местные жители начали рассказывать, что видели в лесу пенсионера. Правоохранители сделали вывод, что им может быть пропавший мужчина.

В Ельском районе в лесу нашли пенсионера, пропавшего в середине июля-1

Фото: vk.com/simuran_gomel

Совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Симуран» мужчина был найден.

Все это время он питался подножным кормом, спал, где приходилось. С собой у мужчины была металлическая кружка. В ней он, предположительно, варил себе еду.

В Ельском районе в лесу нашли пенсионера, пропавшего в середине июля-4

Фото: vk.com/simuran_gomel

Пенсионер был доставлен домой. Его жизни ничего не угрожает.

Это не первый случай, когда история с пропажей человека завершается его спасением со словами «найден, жив».

Например, летом минувшего года в Гродненской области почти неделю искали 70-летнего пенсионера. Спасенный мужчина рассказывал, что думал «меня ищут, значит надо держаться до последнего» (смотрите здесь).

В Ельском районе в лесу нашли пенсионера, пропавшего в середине июля-7

Сейчас продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который отправился за грибами в Беловежскую пущу и пропал. Тысячи волонтеров и специалистов прочесывали густой лес в течение нескольких недель. 26 сентября по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Сейчас к поискам Максима Мархалюка подключился Интерпол: мальчик объявлен в международный розыск (подробности здесь).  

# происшествия # Фотофакт # Происшествия в лесу # Максим Мархалюк

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