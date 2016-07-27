«Меня ищут, значит надо держаться до последнего»: 70-летнего грибника, заблудившегося в лесу, нашли спустя 6 дней

Новости Беларуси. «Выживший. Основано на реальных событиях». В Гродненской области 70-летний грибник заблудился в лесу. Его искали почти неделю. Односельчане, милиция, военные уже потеряли все надежды отыскать пенсионера, но случилось невероятное. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ знает все подробности.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Грибы пошли – и он пошел. Увидев у соседки полное лукошко, 70-летний Петр Иванович не удержался и тоже отправился на тихую охоту. Но не прошло и нескольких часов, как пенсионер забыл о сельском соревновании: лес превратился для него и западню, и в лабиринт, и в тупик из которого, казалось, уже нет выхода.

Нина Окулич, житель деревни Чапунь (Гродненская область):

Всю работу бросили и пошли искать человека. Деревня живет этими людьми.

Переживали сельчане так, что искать дедушку бросились даже старшие товарищи пропавшего. Ведь помимо возраста, против Петра Ивановича было и то, что он инвалид, практически ничего не слышащий.

Нина Окулич, житель деревни Чапунь (Гродненская область):

Не думали уже, что он будет жив.

Его искали десятки человек и даже местное телевидение! Наши коллеги поднимали мини-беспилотник с камерой на борту и там же, в лесу, вместе с милицией сразу отсматривали фото и видео, чтобы сузить территорию поисков.

Владимир Комса, директор телеканала (Ивье):

Когда есть выбор: жизнь человека или какие-то доходы – мы всегда будем выбирать жизнь человека. Поэтому все свои работы мы сдвинули и оперативно выехали на место.

На шестой день, когда даже оптимисты замолчали, из леса послышался то ли звериный вой, то ли стон, обреченный и жуткий, – и люди прямо через болота пошли на странные звуки.

Сергей Добролович, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ивьевского РОВД:

На берегу реки увидели голову человека на расстоянии 50-ти метров. Подошли ближе и увидели, что это наш дедушка! Когда подошли стали говорить: «Петя, Петя»!» – начал плакать.

Настроение было боевое. Первый вопрос, который его интересовал, был: где его лошадь.

А вот и сам Петр Иванович, очень похудевший, но выживший назло скептикам, и удививший врачей своим относительно неплохим состоянием после почти недельного голодания. Он плохо говорит из-за болезни, но прекрасно помнит, как воспрял духом, увидев над лесом съемочный вертолет.

Петр Кухто, житель деревни Чапунь (Гродненская область):

Над деревьями что-то летало, и я подумал: наверное, меня ищут, значит надо держаться до последнего.

Расцарапанный, искусанный…Он ел желуди и ягоды, а воду ржавой консервной банкой набирал из канавы. Пенсионеру очень неловко, что на его поиски поднялись столько человек. Но, пожалуй, самой большой радостью для него стало даже не возвращение домой, а то, что его не бросили… Возможно, поэтому, вспоминая свое 6-дневное выживание, он и плачет, и вместе с тем улыбается.