В Египте боевики обстреляли армейский блокпост, казармы и полицейский участок. 1 человек погиб, 3 ранены

Новости Египта. Ситуация в Египте накалена до предела. На Синайском полуострове боевики обстреляли армейский блокпост, казармы и полицейский участок. Один человек погиб, трое солдат ранены.

Пока никто ответственность за инцидент на себя не взял. Неизвестно, связан ли теракт со свержением Мухаммеда Мурси.

На 5 июля исламисты обещали массовые акции протеста. Ожидается, что на улицы крупных городов выйдут сотни тысяч человек.

Этой ночью столкновения продолжались. В результате пострадало около 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.