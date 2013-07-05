В США празднование Дня Независимости закончилось стрельбой. 3 человека убиты, 12, в том ребенок, ранены

Новости Беларуси. В Соединенных Штатах празднование Дня независимости закончилось стрельбой. Накануне в Чикаго были убиты три человека, еще 12, включая 7-летнего мальчика, получили ранения. Погибшим было от 20 до 30 лет.

Полиция ведет поиск стрелявших. Пока о них ничего не известно.

Во время празднования Дня независимости в США были приняты беспрецедентные меры безопасности. Это связано со взрывами на Бостонском марафоне. Массовые гуляния в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте и других городах проходили под пристальным вниманием полиции, сотрудники которой были вооружены ручными детекторами химических веществ, радиационными сканерами и камерами наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.