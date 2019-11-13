В Глубокском районе бесправник насмерть сбил 50-летнюю женщину

По информации УГАИ МВД, авария произошла вечером 12 ноября. За рулем автомобиля Opel находился 46-летний мужчина, который был лишен права управления ТС до марта 2020 года.

Водитель совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Она не была обозначена световозвращающими элементами.