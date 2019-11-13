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В Глубокском районе бесправник насмерть сбил 50-летнюю женщину

13 ноября 2019 09:36
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Новости Беларуси. В Глубокском районе бесправник насмерть сбил женщину.  

По информации УГАИ МВД, авария произошла вечером 12 ноября. За рулем автомобиля Opel находился 46-летний мужчина, который был лишен права управления ТС до марта 2020 года.    

В Глубокском районе бесправник насмерть сбил 50-летнюю женщину-1

Фото: МВД

Водитель совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места аварии.  

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Она не была обозначена световозвращающими элементами.  

В начале ноября в Оршанском районе фура сбила вышедшего на дорогу пешехода – здесь подробнее.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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