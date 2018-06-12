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В Дзержинске после столкновения с ГАЗ погиб 21-летний водитель мотоцикла

12 июня 2018 09:47
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Новости Беларуси. В Дзержинске произошло смертельное ДТП – грузовик столкнулся с мотоциклом.

По информации Государственного комитета судебных экспертиз РБ, авария случилась днем 11 июня.

За рулем автомобиля ГАЗ находился 53-летний мужчина. Он при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он скончался.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз.

Накануне ночью в Орше насмерть разбился 30-летний мотоциклист.

20-летняя пассажирка была госпитализирована – здесь подробнее

# Авария в Минской области # происшествия

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