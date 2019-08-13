В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор

Новости Беларуси. 12 августа около половины восьмого вечера в городском посёлке Витьба Витебского района иномарка врезалась в забор.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летняя водитель управляла автомобилем Rover, который буксировался на гибкой сцепке. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

По словам водителя, во время движения возник риск столкнуться с буксирующей машиной. Поскольку женщина не смогла остановить свой автомобиль, чтобы избежать столкновения, она свернула вправо, наехав на бетонный забор.