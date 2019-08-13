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В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор

13 августа 2019 07:07
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Новости Беларуси. 12 августа около половины восьмого вечера в городском посёлке Витьба Витебского района иномарка врезалась в забор.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летняя водитель управляла автомобилем Rover, который буксировался на гибкой сцепке. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

По словам водителя, во время движения возник риск столкнуться с буксирующей машиной. Поскольку женщина не смогла остановить свой автомобиль, чтобы избежать столкновения, она свернула вправо, наехав на бетонный забор.

В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Помимо Rover оказалась повреждена машина, которая была припаркована за ограждением. По факту ДТП ведётся проверка.

ГАИ напоминает, что у буксируемого транспортного средства должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление.

На прошлой неделе в Минске пьяный водитель Hyundai протаранил столб.

Авто получило серьёзные повреждения, но мужчина не пострадал (подробности здесь).

# Авария в Витебской области # происшествия

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