На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка

Новости Беларуси. 12 августа примерно в полвосьмого вечера в Новополоцке произошёл пожар в одной из девятиэтажек. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили сильный дым, который шёл из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Фото: МЧС Беларуси

71-летняя владелица жилплощади находилась дома. Поскольку входная дверь квартиры была заперта, спасатели проникли внутрь помещения через окно. Пенсионерка лежала на кровати, была в сознании. Женщину вынесли на улицу и передали медикам. После осмотра пострадавшая с ожогами ног различной степени тяжести была госпитализирована. Позже выяснилось, что пенсионерка – инвалид 1 группы и не может передвигаться самостоятельно. За женщиной ухаживает внучка.

Фото: МЧС Беларуси