На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка
Новости Беларуси. 12 августа примерно в полвосьмого вечера в Новополоцке произошёл пожар в одной из девятиэтажек.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили сильный дым, который шёл из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
71-летняя владелица жилплощади находилась дома. Поскольку входная дверь квартиры была заперта, спасатели проникли внутрь помещения через окно. Пенсионерка лежала на кровати, была в сознании.
Женщину вынесли на улицу и передали медикам. После осмотра пострадавшая с ожогами ног различной степени тяжести была госпитализирована. Позже выяснилось, что пенсионерка – инвалид 1 группы и не может передвигаться самостоятельно. За женщиной ухаживает внучка.
Огнём повреждено имущество в комнате. По факту случившегося ведётся проверка. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.
Несколькими днями ранее из горевшей в Гродно квартире были спасены супруги.
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