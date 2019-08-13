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На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка

13 августа 2019 06:41
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Новости Беларуси. 12 августа примерно в полвосьмого вечера в Новополоцке произошёл пожар в одной из девятиэтажек.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили сильный дым, который шёл из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка-1

Фото: МЧС Беларуси

71-летняя владелица жилплощади находилась дома. Поскольку входная дверь квартиры была заперта, спасатели проникли внутрь помещения через окно. Пенсионерка лежала на кровати, была в сознании.

Женщину вынесли на улицу и передали медикам. После осмотра пострадавшая с ожогами ног различной степени тяжести была госпитализирована. Позже выяснилось, что пенсионерка – инвалид 1 группы и не может передвигаться самостоятельно. За женщиной ухаживает внучка.

На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка-4

Фото: МЧС Беларуси

Огнём повреждено имущество в комнате. По факту случившегося ведётся проверка. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.

Несколькими днями ранее из горевшей в Гродно квартире были спасены супруги.

Это второй пожар в этой квартире за два года – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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