Мощный снегопад в северной части Японии – погиб один человек

Мощный снегопад в северной части Японии. Высота снежного покрова местами достигает четырех метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за стихии погиб один человек, еще четверо пострадали. Десятки автомобилей под снегом, повалены деревья, повреждены дома. Непогода вызвала пробки на дорогах, движение на нескольких автотрассах парализовано, отменены авиарейсы. Синоптики предупреждают, что сильные осадки и заморозки продолжатся в ближайшие дни. Местные власти рекомендуют жителям переждать непогоду дома.