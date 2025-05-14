В ДТП в Могилёвской области под Чаусами погибли 3 человека и 2 пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия в Чаусском районе на автодороге Р-122 «Могилев-Чериков-Костюковичи» погибли три человека, двое пострадали. Об этом информирует Минздрав Республики Беларусь.

Авария случилась утром в среду, 14 мая. Предварительно установлено, что рядом с деревней 62-летний водитель транспортного средства Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном GAZ.

По сообщению Минздрава РБ, один из пострадавших пассажиров находится в Могилевской больнице. У него диагностирована тяжелая сочельная травма. Второй пострадавший в ДТП госпитализирован в Чаускую ЦРБ.

Фото: МВД Беларуси