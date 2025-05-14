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В Беларуси задержана группа скинхедов из Мозыря

14 мая 2025 07:26
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В Беларуси задержана группа скинхедов из Мозыря-0

В Беларуси задержана группа мозырских экстремистов. Фигуранты ждут суда. Об этом информирует Следственный комитет Республики Беларусь.

Сообщается, что большинство задержанных — подростки. Расследование было начато в прошлом году. На протяжении года представители следственных органов по Гомельской области устанавливали обстоятельства преступной деятельности ячейки. Члены группы вели десятки деструктивных телеграм-каналов, распространяли видеоролики экстремистской направленности, пропагандировали идеи фашизма. Установлена их причастность к совершению нападений на граждан на территории Мозыря по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. Члены группы использовали биты, ножи, баллончики с перцовой жидкостью. Случаи нападений снимались на камеру и после распространялись в телеграм-каналах.

По ходу расследования проведено более тысячи следственных и иных процессуальных действий, допрошены сотни свидетелей, проведено более восьмидесяти экспертиз.

Возбуждено 34 уголовных дела. Задержаны 8 человек, из которых 7 на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

# Следственный комитет Республики Беларусь

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