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В ДТП в Гродненском районе легковушку разорвало на части: погибла девушка

26 июня 2019 13:27
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Новости Беларуси. В Гродненском районе легковушку разорвало на части из-за столкновения с другим автомобилем. В результате ДТП погибла пассажирка. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.   

Вечером 25 июня недалеко от деревни Коптевка Гродненского района водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения для обгона. Там легковушку занесло, и она столкнулась с Folkswagen.   

Из-за удара легковой автомобиль Honda разорвало на части. Девушку-пассажирку выбросило из машины. Сообщается, что она скончалась на месте происшествия. Пассажиры второго автомобиля были доставлены в больницу.   

Недавно автомобиль сбил подростка на велосипеде в Гродненском районе (читать дальше).  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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