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Под Минском пьяный бесправник сбил маму с ребёнком и скрылся

26 июня 2019 11:34
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Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, происшествие случилось в д. Михановичи.  

Мужчина был за рулем автомобиля Ford. Он наехал на мать с 2-летней дочерью в коляске. Женщина шла в попутном направлении.  

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Женщина не пострадала.  

Водитель скрылся с места ДТП, однако спустя время мужчину задержали у него дома. В момент аварии водитель был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения.  

В середине июня под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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