Под Минском пьяный бесправник сбил маму с ребёнком и скрылся

Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, происшествие случилось в д. Михановичи.

Мужчина был за рулем автомобиля Ford. Он наехал на мать с 2-летней дочерью в коляске. Женщина шла в попутном направлении.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Женщина не пострадала.

Водитель скрылся с места ДТП, однако спустя время мужчину задержали у него дома. В момент аварии водитель был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения.