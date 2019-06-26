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ДТП в Минском районе: один человек погиб, четыре госпитализированы

26 июня 2019 10:19
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Новости Беларуси. В результате лобового столкновения в Минском районе погиб водитель легковушки, еще четыре человека травмированы. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.    

ДТП в Минском районе: один человек погиб, четыре госпитализированы-1

Фото: ГАИ и ГКСЭ Минской области

Ночью 26 июня на дороге Волма – Годуново 20-летняя водитель Daewoo выехала на полосу встречного движения для обгона. Там она врезалась в легковушку Audi. В результате столкновения 22-летний водитель Audi погиб. Водитель Daewoo, ее 28-летний и два 18-летних пассажира травмировались и были помещены в медучреждения.  

ДТП в Минском районе: один человек погиб, четыре госпитализированы-4

Фото: ГАИ и ГКСЭ Минской области

В ГАИ рассказали, что, вероятнее всего, водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту происшествия специалисты проводят проверку.   

Недавно в Дрогичинском районе столкнулись легковушка и фура. Тогда пострадали два человека. (читать здесь).  

# Авария в Минской области # происшествия

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