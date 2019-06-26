ДТП в Минском районе: один человек погиб, четыре госпитализированы

Новости Беларуси. В результате лобового столкновения в Минском районе погиб водитель легковушки, еще четыре человека травмированы. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Фото: ГАИ и ГКСЭ Минской области

Ночью 26 июня на дороге Волма – Годуново 20-летняя водитель Daewoo выехала на полосу встречного движения для обгона. Там она врезалась в легковушку Audi. В результате столкновения 22-летний водитель Audi погиб. Водитель Daewoo, ее 28-летний и два 18-летних пассажира травмировались и были помещены в медучреждения.

Фото: ГАИ и ГКСЭ Минской области