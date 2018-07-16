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В ДТП в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник

16 июля 2018 09:34
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Новости Беларуси. Вечером 14 июля в городе Фаниполь Дзержинского района опрокинулся мотоцикл.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, за рулём Yamaha YZF находился 21-летний местный житель. Во время выполнения манёвра обгона мотоцикл занесло, транспортное средство съехало в кювет, после чего перевернулось.  

В ДТП погиб водитель Yamaha. Мотоциклист скончался от несовместимых с жизнью травм, не приходя в сознание. Отмечается, что парень был в шлеме, но не имел водительского удостоверения, также отсутствовал техосмотр.  

Летом 2018 года под Марьиной Горкой мотоциклистка с сыном врезалась в ограждение.  

Подросток погиб – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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