В ДТП в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник

Новости Беларуси. Вечером 14 июля в городе Фаниполь Дзержинского района опрокинулся мотоцикл.

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, за рулём Yamaha YZF находился 21-летний местный житель. Во время выполнения манёвра обгона мотоцикл занесло, транспортное средство съехало в кювет, после чего перевернулось.

В ДТП погиб водитель Yamaha. Мотоциклист скончался от несовместимых с жизнью травм, не приходя в сознание. Отмечается, что парень был в шлеме, но не имел водительского удостоверения, также отсутствовал техосмотр.

Летом 2018 года под Марьиной Горкой мотоциклистка с сыном врезалась в ограждение.