В Борисове отец избил сына шваброй из-за громкой музыки

Новости Беларуси. В Борисове отец избил сына из-за громкой музыки.

По информации УВД Миноблисполкома, 25-летнего парня доставили в медучреждение с проникающим ранением грудной клетки. Нападавшим оказался 50-летний отец пострадавшего. В момент происшествия оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между отцом и сыном произошел конфликт. Его причиной стала слишком громкая музыка, которая играла в комнате молодого человека. Отец несколько раз сделал замечания, но сын никак на них не реагировал. По предварительной информации, тогда отец взял металлическую швабру и несколько раз ударил сына в грудь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни».

Несколько лет назад в Волковыске брат убил брата.