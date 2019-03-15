В Брестской области задержали подозреваемых в убийстве женщины в 1997 году

Новости Беларуси. В Брестской области установлены подозреваемые по делу об убийстве, совершенном 21 год назад.

По информации Следственного комитета, десятого октября 1997 года правоохранители получили сообщение о том, что в частном доме в городе Давид-Городок обнаружено тело женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом местной жительницы, нанесли ей ножевые ранения и похитили деньги и ювелирные украшения.

Долгое время установить лица, которые совершили преступление, не представлялось возможным. Но работа по уголовному делу не прекращалась.

В 2018 году по изъятым на месте преступления объектам была назначена дополнительная судебно-генетическая экспертиза. Был установлен генотип мужчины. Оказалось, что совпадает с генотипом 43-летнего жителя Столинского района.

Устанавливалась возможная причастность мужчины к убийству. Подозреваемый был задержан. Он рассказал следователям об обстоятельствах случившегося и о том, что совершал преступление вместе с двумя знакомыми. Их также задержали.

Продолжается расследование уголовного дела.