В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot
Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем кольце МКАД 48-летний водитель Mercedes перестраивался из третьей полосы во вторую и задел автомобиль Peugeot.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате аварии Peugeot врезался в оградительное ограждение и опрокинулся.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту аварии.
Летом на МКАД фургон врезался в «Газель». В результате ДТП пострадали два человека (читать далее).
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома