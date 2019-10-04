В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot

Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем кольце МКАД 48-летний водитель Mercedes перестраивался из третьей полосы во вторую и задел автомобиль Peugeot.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии Peugeot врезался в оградительное ограждение и опрокинулся.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту аварии. Летом на МКАД фургон врезался в «Газель». В результате ДТП пострадали два человека (читать далее).