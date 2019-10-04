В Витебске строитель остался недоволен зарплатой и избил прораба

Новости Беларуси. В Витебске мужчина остался недоволен зарплатой и избил начальника.

Как сообщает УСК по Витебской области, 33-летний мужчина устроился на работу в феврале 2019 года. Когда в апреле строитель получил зарплату за март, он оказался недоволен и решил поговорить с прорабом.