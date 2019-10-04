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В Витебске строитель остался недоволен зарплатой и избил прораба

04 октября 2019 10:07
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина остался недоволен зарплатой и избил начальника.

Как сообщает УСК по Витебской области, 33-летний мужчина устроился на работу в феврале 2019 года. Когда в апреле строитель получил зарплату за март, он оказался недоволен и решил поговорить с прорабом.

В Витебске строитель остался недоволен зарплатой и избил прораба-1

Фото: УСК по Витебской области

Днём 26 апреля, находясь в нетрезвом состоянии, фигурант зашёл в строительный вагончик и начал избивать 33-летнего мужчину, требуя деньги. Потерпевшему были нанесены серьёзные травмы.

В Витебске строитель остался недоволен зарплатой и избил прораба-4

Фото: УСК по Витебской области

По результатам расследования фигурант признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и принуждении к выполнению обязательств. Сейчас мужчина содержится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

В прошлом месяце в Сморгонском районе сожительница избила мужчину.

Он впал в кому – здесь подробности.

# Насилие # происшествия

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