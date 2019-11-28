В Могилёве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания

По приезду подразделений МЧС уже проводилась эвакуация учеников и персонала, задымления и горения не было.

По информации МЧС, сообщение о сработке сигнализации и запахе дыма в ГУО «Средняя школа №27 г. Могилева» поступило утром 28 ноября.

Новости Беларуси. В Могилеве из-за короткого замыкания эвакуировали почти 500 учеников школы.

В школе в момент ЧП находились 559 человек, среди которых 497 учеников и 62 человека персонала. Все эвакуировались самостоятельно.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания (без последующего горения) в светильнике на потолке одного из кабинетов.