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В Могилёве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания

28 ноября 2019 12:17
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Новости Беларуси. В Могилеве из-за короткого замыкания эвакуировали почти 500 учеников школы.  

По информации МЧС, сообщение о сработке сигнализации и запахе дыма в ГУО «Средняя школа №27 г. Могилева» поступило утром 28 ноября.  

По приезду подразделений МЧС уже проводилась эвакуация учеников и персонала, задымления и горения не было.   

В Могилёве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания-1

Фото: МЧС  

В школе в момент ЧП находились 559 человек, среди которых 497 учеников и 62 человека персонала. Все эвакуировались самостоятельно.  

Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания (без последующего горения) в светильнике на потолке одного из кабинетов.  

В Могилёве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания-4

Фото: МЧС  

Никто не пострадал.  

В начале ноября в Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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