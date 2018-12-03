В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лёд на озере

Мальчик находился в 500-600 метрах от берега. Ребенка из воды извлекли рыбаки.

По информации МЧС, происшествие случилось днем второго декабря. Рыбак сообщил, что на середине озера Дрогичинское под лед провалился ребенок.

Новости Беларуси. В Дрогичине спасен мальчик, который провалился под лед на озере.

Сотрудники МЧС переодели пострадавшего, чтобы не допустить переохлаждения, а затем транспортировали на берег, где передали медикам.

Ребенка госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

Оказалось, что 10-летний местный житель катался на коньках вместе с братом, попал в промоину и провалился под лед.