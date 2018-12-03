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В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лёд на озере

03 декабря 2018 07:07
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Новости Беларуси. В Дрогичине спасен мальчик, который провалился под лед на озере.

По информации МЧС, происшествие случилось днем второго декабря. Рыбак сообщил, что на середине озера Дрогичинское под лед провалился ребенок.

Мальчик находился в 500-600 метрах от берега. Ребенка из воды извлекли рыбаки.

В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лёд на озере-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС переодели пострадавшего, чтобы не допустить переохлаждения, а затем транспортировали на берег, где передали медикам.

Ребенка госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

Оказалось, что 10-летний местный житель катался на коньках вместе с братом, попал в промоину и провалился под лед.

В начале ноября в Мстиславле 8-летний школьник едва не утонул в бассейне во время занятия (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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