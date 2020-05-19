«Лодка не прошла технический осмотр». Что известно о трагедии на Нарочи, в которой погибли 2 человека

Новости Беларуси. На Нарочи перевернулся катер с научными работниками, которые вели исследования на озере. Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия разыгралась 18 мая в 3 километрах от берега недалеко от деревни Наносы.

Тревогу начали бить коллеги, когда часть сотрудников Нарочанской биологической станции имени Винберга долго не возвращалась на базу. Работники ОСВОД развернули спасательную операцию. Не безрезультатно. Из воды с переохлаждением извлекли 50-летнего мужчину. Сейчас он в больнице. Известно, что погибли моторист и аспирант биологического факультета БГУ. В причинах трагедии разбирается Следственный комитет.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

По данным следствия, днем 18 мая текущего года 61-летний местный житель с двумя жителями Минска 55 и 23 лет на лодке с двигателем вышли в акваторию озера Нарочь. Находясь на расстоянии более 3 километров от береговой линии, лодка начала тонуть, и трое мужчин оказались в воде. На момент прибытия спасателей за носовую часть затопленной лодки держался 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Остальные мужчины были извлечены сотрудниками спасательной станции без признаков жизни. В ходе проведенных неотложных следственных действий установлено, что лодка не прошла технический осмотр. Также у плавательного средства отсутствовал кормовой поплавок, что не позволяло в случае попадания воды в лодку оставаться на плаву.