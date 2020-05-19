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«Лодка не прошла технический осмотр». Что известно о трагедии на Нарочи, в которой погибли 2 человека

19 мая 2020 11:09
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Новости Беларуси. На Нарочи перевернулся катер с научными работниками, которые вели исследования на озере. Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия разыгралась 18 мая в 3 километрах от берега недалеко от деревни Наносы.

«Лодка не прошла технический осмотр». Что известно о трагедии на Нарочи, в которой погибли 2 человека-1

Тревогу начали бить коллеги, когда часть сотрудников Нарочанской биологической станции имени Винберга долго не возвращалась на базу. Работники ОСВОД развернули спасательную операцию. Не безрезультатно. Из воды с переохлаждением извлекли 50-летнего мужчину. Сейчас он в больнице.

Известно, что погибли моторист и аспирант биологического факультета БГУ. В причинах трагедии разбирается Следственный комитет.

«Лодка не прошла технический осмотр». Что известно о трагедии на Нарочи, в которой погибли 2 человека-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
По данным следствия, днем 18 мая текущего года 61-летний местный житель с двумя жителями Минска 55 и 23 лет на лодке с двигателем вышли в акваторию озера Нарочь. Находясь на расстоянии более 3 километров от береговой линии, лодка начала тонуть, и трое мужчин оказались в воде.

На момент прибытия спасателей за носовую часть затопленной лодки держался 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Остальные мужчины были извлечены сотрудниками спасательной станции без признаков жизни.

В ходе проведенных неотложных следственных действий установлено, что лодка не прошла технический осмотр. Также у плавательного средства отсутствовал кормовой поплавок, что не позволяло в случае попадания воды в лодку оставаться на плаву.

«Лодка не прошла технический осмотр». Что известно о трагедии на Нарочи, в которой погибли 2 человека-7

Также известно, что накануне на Нарочи был сильный порывистый ветер. Следствие продолжается.

# Несчастный случай # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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