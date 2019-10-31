В Витебском районе около магазина до смерти избили мужчину

Новости Беларуси. В Витебском районе обнаружили тело мужчины.

По информации Следственного комитета, утром 29 октября женщина сообщила правоохранителям, что на улице в деревне Сосновка Витебского района обнаружено тело односельчанина.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Было установлено, что смерть 56-летнего мужчины носит криминальный характер.

Предварительно, вечером 28 октября мужчина отправился в магазин за покупками. Около него он встретился с 32-летним жителем Витебского района. Произошла ссора, в ходе которой он нанес сельчанину телесные повреждения. Мужчина попытался уйти от нападавшего, но его догнали и продолжили избивать.

Был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 32-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления.

Продолжается расследование. Устанавливаются обстоятельства случившегося.