Назначен ряд экспертиз, в том числе по погодным условиям. Что проверят следователи на месте смертельного ДТП под Лиозно?

Новости Беларуси. Три россиянки, пострадавшие в ДТП под Лиозно, остаются в Витебской областной больнице. Утром было принято решение о транспортировке их на родину для продолжения лечения. Их доставят спецавтомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самочувствии пострадавших в ДТП читайте здесь.

Состояние пациентов оценивается как средней тяжести – у них переломы позвоночника и ключицы. По последней информации, в медучреждении остается и водитель автобуса, белорус. Остальные, все они граждане России, отправились в Минск. Часть группы продолжат экскурсионный маршрут по Беларуси. Некоторые приняли решение вернуться домой.