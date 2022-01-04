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Назначен ряд экспертиз, в том числе по погодным условиям. Что проверят следователи на месте смертельного ДТП под Лиозно?

04 января 2022 17:40
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Новости Беларуси. Три россиянки, пострадавшие в ДТП под Лиозно, остаются в Витебской областной больнице. Утром было принято решение о транспортировке их на родину для продолжения лечения. Их доставят спецавтомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самочувствии пострадавших в ДТП читайте здесь.

Состояние пациентов оценивается как средней тяжести – у них переломы позвоночника и ключицы. По последней информации, в медучреждении остается и водитель автобуса, белорус. Остальные, все они граждане России, отправились в Минск. Часть группы продолжат экскурсионный маршрут по Беларуси. Некоторые приняли решение вернуться домой.

Назначен ряд экспертиз, в том числе по погодным условиям. Что проверят следователи на месте смертельного ДТП под Лиозно?-1

Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначен ряд экспертиз, в том числе и по погодным условиям во время столкновения.

Назначен ряд экспертиз, в том числе по погодным условиям. Что проверят следователи на месте смертельного ДТП под Лиозно?-4

Александр Храмович, начальник Следственного управления УСК по Витебской области:
На месте происшествия зафиксированы полностью как следовая картина, так и дорожное покрытие. В ходе следствия будет дана и данному факту оценка.

Назначен ряд экспертиз, в том числе по погодным условиям. Что проверят следователи на месте смертельного ДТП под Лиозно?-7

Россияне, чей рождественский тур по Беларуси омрачила авария, пообещали вернуться и в Витебск в качестве туристов.

# Авария в Витебской области # происшествия # Виктор Пралич # Фотофакт

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