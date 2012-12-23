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В Чёрном море произошло землетрясение

23 декабря 2012 16:13
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Новости России. Землетрясение магнитудой от 5 до 6 баллов произошло сегодня в Сочи. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки около половины шестого вечера по московскому времени. Эпицентр находился в море на территории Абхазии. Толчки ощущались на территории от Абхазии до Геленджика, в том числе во всех районах Сочи, где жители сразу после начала землетрясения вышли на улицу.

Кроме того, толчки силой три-четыре балла ощущались на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Также неспокойно было в Грузии, однако мощность землетрясения на данный момент неизвестна.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате удара стихии пока не поступало.

# происшествия # Землетрясение

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