Аргентинские полицейские задержали сотни мародеров. Два человека погибли

Новости Аргентины. Аргентинские полицейские проводят массовые облавы на участников грабежей супермаркетов. Задержаны уже сотни человек. Стражи порядка говорят, что доказательств вины достаточно. Самые главные - с камер видеонаблюдения.

Волна беспорядков и грабежей прокатилась сразу по нескольким городам Аргентины. Нападению подверглись десятки магазинов. Люди разбивали витрины и выносили буквально все, что попадало под руку: продукты питания, телевизоры, холодильники.

Во время таких неконтролируемых атак погибли два человека. Чтобы не допустить дальнейших жертв, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.