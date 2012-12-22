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Аргентинские полицейские задержали сотни мародеров. Два человека погибли

22 декабря 2012 17:04
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Новости Аргентины. Аргентинские полицейские проводят массовые облавы на участников грабежей супермаркетов. Задержаны уже сотни человек. Стражи порядка говорят, что доказательств вины достаточно. Самые главные - с камер видеонаблюдения.

Волна беспорядков и грабежей прокатилась сразу по нескольким городам Аргентины. Нападению подверглись десятки магазинов. Люди разбивали витрины и выносили буквально все, что попадало под руку: продукты питания, телевизоры, холодильники.

Во время таких неконтролируемых атак погибли два человека. Чтобы не допустить дальнейших жертв, полиции пришлось применить  резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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