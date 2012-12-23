Под Витебском приятели пытались сдать боеприпасы в антикварный магазин

Новости Беларуси. Этот случай в Городокском районе Витебской области мог закончиться трагически. Два местных жителя принесли в антикварный магазин мины времён Великой Отечественной войны.

Как выяснилось позже, 59-летний житель деревни Казиново нашёл три мины и снаряд в лесном массиве. Упаковав находку в сумку, мужчина перепрятал её в кустах, неподалёку от собственного дома. В какой-то момент мужчина с 28-летним знакомым решили сдать мины в антикварный магазин. За мины приятели запросили 300 тысяч рублей – по сотне за каждую.

Как сообщает «Комсомольская правда в Беларуси», работник антикварного магазина согласился приехать и посмотреть на товар, а сам тем временем обратился в милицию.

Артем Заикин, старший помощник прокурора Городокского района:

Мины оказались пригодными для произведения взрыва. Суд назначил одному из мужчин наказание в виде трех, а второму – четырех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Оба раньше не имели неприятностей с законом, работают, характеристики у них положительные.