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В Чижовке задержали бесправника. У него в крови обнаружили 2,54 промилле алкоголя

13 апреля 2021 14:12
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ задержали на улице Голодеда пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Чижовке задержали бесправника. У него в крови обнаружили 2,54 промилле алкоголя-1

Оказалось, что у него никогда не было водительского удостоверения. Также нарушитель перевозил на заднем сиденье пассажира в таком же состоянии. В крови водителя обнаружено более 2,5 промилле алкоголя. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия # Фотофакт

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