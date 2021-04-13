В Чижовке задержали бесправника. У него в крови обнаружили 2,54 промилле алкоголя

Оказалось, что у него никогда не было водительского удостоверения. Также нарушитель перевозил на заднем сиденье пассажира в таком же состоянии. В крови водителя обнаружено более 2,5 промилле алкоголя. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.