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На трассе М1 опрокинулся грузовик. В крови водителя нашли 2,2 промилле

13 апреля 2021 13:26
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Новости Беларуси. Утром 13 апреля в Смолевичском районе на автодороге М1 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Никто не пострадал.

На трассе М1 опрокинулся грузовик. В крови водителя нашли 2,2 промилле -1

Происшествие произошло на 402-м километре. Житель Брестчины, управляя автопоездом в составе тягача с полуприцепом, двигался в направлении границы России. Находясь в утомленном состоянии, он уснул за рулем, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. Движение на участке было временно затруднено. В крови нарушителя нашли 2,2 промилле. Водителя привлекли к ответственности.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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