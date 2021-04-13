На трассе М1 опрокинулся грузовик. В крови водителя нашли 2,2 промилле

Новости Беларуси. Утром 13 апреля в Смолевичском районе на автодороге М1 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Никто не пострадал.

Происшествие произошло на 402-м километре. Житель Брестчины, управляя автопоездом в составе тягача с полуприцепом, двигался в направлении границы России. Находясь в утомленном состоянии, он уснул за рулем, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. Движение на участке было временно затруднено. В крови нарушителя нашли 2,2 промилле. Водителя привлекли к ответственности.