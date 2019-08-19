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В Гомеле мужчина угрожал молодым людям пневматическим пистолетом

19 августа 2019 13:53
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Новости Беларуси. Житель Гомеля угрожал двум парням пневматическим пистолетом.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 17 августа парни 17 и 19 лет обратились в милицию. Молодые люди рассказали, что незнакомый нетрезвый мужчина угрожал им чем-то похожим на пистолет, когда они сидели на лавочке возле одного из домов.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники Департамента охраны мужчину не обнаружили, но он был оперативно найден по приметам в одном из дворов. При себе у мужчины был обнаружен пневматический пистолет.

В Гомеле мужчина угрожал молодым людям пневматическим пистолетом-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь. 45-летний мужчина задержан. Он был ранее судим за вождение в нетрезвом виде.

В июле в Сморгони мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом. В отношении его возбуждено уголовное дело (читать далее).

# Хулиганство # происшествия

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