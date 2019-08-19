В Гомеле мужчина угрожал молодым людям пневматическим пистолетом

Новости Беларуси. Житель Гомеля угрожал двум парням пневматическим пистолетом.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 17 августа парни 17 и 19 лет обратились в милицию. Молодые люди рассказали, что незнакомый нетрезвый мужчина угрожал им чем-то похожим на пистолет, когда они сидели на лавочке возле одного из домов.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники Департамента охраны мужчину не обнаружили, но он был оперативно найден по приметам в одном из дворов. При себе у мужчины был обнаружен пневматический пистолет.