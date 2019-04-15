В Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали водителя грузовика

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье сотрудники ГАИ обратили внимание на грузовик, который ехал с выключенными фарами. В дальнейшем стало понятно, что в машине перевозится лом из чёрного металла.

Новости Беларуси. В Чечерском районе 15 апреля около четырёх ночи правоохранители со стрельбой останавливали водителя «ЗИЛ-131».

Во время движения водитель вилял по дороге и старался блокировать автомобиль сотрудников ГАИ. Находившегося за рулём грузовика человека предупредили, что будет использовано оружие. После четырёх предупредительных выстрелов вверх правоохранители открыли огонь на поражение, попав в левое переднее колесо и в радиатор охлаждения. «ЗИЛ» остановился.

Правоохранители включили проблесковые маячки и потребовали водителя остановиться, однако требование было проигнорировано.

За рулём оказался 24-летний житель Чечерска. У парня не было водительских прав, документов на автомобиль и перевозимый груз.

Проводится проверка.

Зимой 2019 года в Витебске водитель Ford пытался скрыться от сотрудников ГАИ.