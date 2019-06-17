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Подозреваются в мошенничестве с недвижимостью. В Витебске задержаны пять человек

17 июня 2019 13:03
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Новости Беларуси. В Витебске задержана организованная группа, которая подозревается в мошеннических сделках с недвижимостью.  

Как сообщает УСК по Витебской области, к правоохранителям обратилась витеблянка. Женщина заявила о пропаже бывшего супруга. 40-летний безработный мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.  

В ходе расследования пропажи гражданина оперативники обратили внимание на тот факт, что перед исчезновением мужчина продал свою двухкомнатную квартиру. Далее была получена информация о готовящейся покупке комнаты на имя пропавшего.  

После юридического оформления сделки все её участники были задержаны.  

Выяснилось, что 32-летний мужчина и 53-летняя женщина пришли к гражданину под видом милиционера и представителя расчётно-кассового центра. Они сказали потерпевшему, что у него большая задолженность по алиментам и коммунальным платежам, а также ему нужно оплатить штраф.  

Подозреваемые убедили мужчину продать своё жильё и купить более дешёвое, а оставшиеся деньги использовать для погашения «задолженности». Когда сделка была оформлена, потерпевший переехал в новый дом, а фигуранты присвоили себе 36 тысяч рублей. Правонарушение совершалось в период времени с 27 мая по 6 июня 2019 года.  

К преступлению также причастны 42-летний и 47-летний мужчины и 21-летняя девушка. Сейчас трое из пяти задержанных заключены под стражу. Устанавливаются все детали мошенничества, проверяется причастность фигурантов к аналогичным правонарушениям.  

Подозреваются в мошенничестве с недвижимостью. В Витебске задержаны пять человек-1

Фото: УСК по Витебской области  

Следователи просят людей, пострадавших от действий указанных на фото граждан, обратиться по телефонам: +37533 3998044, 8-029-715-66-93, 8-29-711-24-50 или 102.  

Летом 2018 года мы рассказывали 2 реальные истории о «чёрных риелторах».  

«У меня с женой были неполадки, разбегались мы» (подробнее здесь).  

# Мошенничество # происшествия

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