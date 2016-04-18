Под Минском двух молодых людей завалило грунтом на глубине 8 м

Новости Беларуси. Несчастный случай накануне вечером произошел в деревне Прилукская Слобода Минского района.
Два молодых человека копали канализационный колодец глубиной 8 метров.
В какой-то момент грунт обрушился.
Одного из пострадавших, 18-летнего студента минского колледжа, до прибытия спасателей из котлована извлекли местные жители.
Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
Работники МЧС при помощи спасательных веревок в бессознательном состоянии извлекли 26-летнего мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший с предварительным диагнозом «ЗЧМТ, перелом нижней трети голени со смещением, сочетанные травмы, кома 2, 3 степени» был госпитализирован.