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В Пинске взорвалась Audi: в домах выбиты стекла, пострадал человек

18 апреля 2016 07:14
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Новости Беларуси. Автомобиль Audi загорелся и взорвался в ночь на воскресенье в Пинске. Взрывная волна выбила окна в двух домах.

До приезда спасателей горящую машину начал тушить 37-летний мужчина.

В результате взрыва газовой установки он получил ожоги различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
16 апреля в 23-07 пинским спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Максима Богдановича. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, хозяйка машины – «АУДИ-100» 1988 года выпуска – находилась на улице, имелся пострадавший. В результате огнем уничтожен автомобиль, взрывной волной повреждены два окна в доме хозяйки и три окна в соседнем доме.

Специалисты продолжают устанавливать причины произошедшего. Среди наиболее вероятных – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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# происшествия # Взрыв

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