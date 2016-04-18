В Пинске взорвалась Audi: в домах выбиты стекла, пострадал человек

Новости Беларуси. Автомобиль Audi загорелся и взорвался в ночь на воскресенье в Пинске. Взрывная волна выбила окна в двух домах.

До приезда спасателей горящую машину начал тушить 37-летний мужчина.

В результате взрыва газовой установки он получил ожоги различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.



Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

16 апреля в 23-07 пинским спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Максима Богдановича. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, хозяйка машины – «АУДИ-100» 1988 года выпуска – находилась на улице, имелся пострадавший. В результате огнем уничтожен автомобиль, взрывной волной повреждены два окна в доме хозяйки и три окна в соседнем доме.



Специалисты продолжают устанавливать причины произошедшего. Среди наиболее вероятных – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.