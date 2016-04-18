Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 272 человека, спасательная операция продолжается

Новости Эквадора. Начнем выпуск с новостей, которые в эти дни приходят из Эквадора. 272 человека стали жертвами сильнейшего землетрясения. В списке пострадавших уже 2,5 тысячи. Спасательная операция не прекращается ни на минуту.

По информации МИДа нашей страны, белорусов среди погибших и раненых нет.

Главный удар стихии пришелся на западное побережье страны. Разрушены здания, повреждены дороги, мосты и линии электропередачи. В Эквадоре введено чрезвычайное положение.

Ряд стран региона, в том числе Боливия, Колумбия и Венесуэла, уже направили в Эквадор спасателей и гуманитарную помощь.

Рафаэль Корреа, Президент Республики Эквадор:

Боюсь, что число жертв будет увеличиваться – слишком велики разрушения. Мы по-прежнему разбираем завалы и надеемся еще найти выживших. Поэтому эти часы сейчас очень важны для нас. Мы не должны потерять ни секунды.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 и 8 баллов произошло в ночь на воскресенье и стало самым сильным за последние десятилетия. Сейсмологи предупреждают: в ближайшее время возможны повторные подземные толчки. В Эквадоре объявлена угроза цунами.