В центре Минска мужчина провалился в пятиметровый котлован

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел во время проведения земляных работ на улице Старовиленской в Минске.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

В ходе разбирательства установлено, что при проведении земляных работ по прокладке канализационных труб произошел обвал грунта в котлован, глубиной 5 метров. В результате землей засыпало рабочего. Работниками МЧС в 14-41 мужчина при помощи альпинистского снаряжения извлечен. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с множественными переломами и ушибами.

Похожий случай произошел минувшим летом под Минском. Во время строительства 2-этажного здания в Колодищах обрушилась блочная стена.

На работе в это время находилась бригада из 7 человек. Под завалами оказались 3 из них. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.