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В центре Минска мужчина провалился в пятиметровый котлован

22 сентября 2014 13:57
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Новости Беларуси. Несчастный случай произошел во время проведения земляных работ на улице Старовиленской в Минске.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
В ходе разбирательства установлено, что при проведении земляных работ по прокладке канализационных труб произошел обвал грунта в котлован, глубиной 5 метров.  В результате землей засыпало рабочего. Работниками МЧС в 14-41 мужчина при помощи альпинистского снаряжения извлечен. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в  больницу с множественными переломами и  ушибами.

Похожий случай произошел минувшим летом под Минском. Во время строительства 2-этажного здания в Колодищах обрушилась блочная стена.

На работе в это время находилась бригада из 7 человек. Под завалами оказались 3 из них. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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