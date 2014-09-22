В Минске 5-летняя девочка, оставленная без присмотра, утонула в ванне

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Минске. Пятилетняя девочка, оставленная без присмотра, утонула в ванне.

К несчастью, это третий с начала года случай, произошедший в белорусской столице.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Напомним, минувшей весной шестилетняя девочка, оставленная без присмотра, утонула в Могилеве.

1 сентября маленькая Аня должна была пойти в школу, но в одно мгновение жизнь семьи изменилась навсегда. Этот пляж на Днепре отдыхающие облюбовали давно, но безопасным его никак не назовешь. Здесь не чищено дно, отсутствуют раздевалки и скамейки и, самое главное, нет спасателей. Подробности трагедии вы узнаете из видео.