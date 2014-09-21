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В российском Красноярске загорелся 25-этажный жилой дом из-за возгорания отделочного материала

21 сентября 2014 16:19
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Новости России. Крупное ЧП в российском Красноярске. Пожар охватил 25-этажный жилой дом. Площадь возгорания в высотке составила две тысячи квадратных метров. Из горящего дома в срочном порядке эвакуировали более 110 жильцов. Их временно разместили в одной из школ города. Погибших и пострадавших нет. В тушении здания была задействована авиация, техника и более 100 работников МЧС. Сообщается, что пламя удалось  ликвидировать.

По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания отделочного материала, которым обшит весь дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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